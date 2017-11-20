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20 Kasım 2017 13:57

Afacanlar Parkı açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Afacanlar Parkı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

Afacanlar Parkı açıldı

20 Kasım 2017 13:57


Merkez Seyhan ilçesinde 5 bin 200 metrekare alanda oluşturduğu Afacanlar Parkı’nın açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çocuk gelişiminde eğitici oyunların önemine vurgu yaptı. Açılışı gerçekleştirilen parkın minikler ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunan Sözlü, parkı çocuklar ile gezdi.


Gürselpaşa Mahallesi’nde Aliya İzzetbegoviç Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nın kesiştiği alanda 5 bin 200 metrekare alanda inşa edilen Afacanlar Parkı’nın macera, tırmanma, atletizm ve denge parkurları, döner teleferik, oyun grupları ile spor kondisyon aletleri bulunmakla birlikte parkın Türkiye ve dünya haritası, çarpım tablosu, alfabe, İstiklal Marşı ve sayıların bulunduğu panolarla donatılması da çocukların ve vatandaşların ilgisini çekti.


Parkın açılış törenine Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, İmamoğlu Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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