AFAD 17 Ağustos Depremi’nin yıl dönümünde Adanalıları bilinçlendirdi

AFAD Adana İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos Marmara Depremi’ni, depremin yıkıcılığını ve alınması gereken tedbirleri vatandaşlara aktarmak için Adana İstasyon Meydanı’nda ve Duygu Kafe’de stantlar kurdu. Stantları ziyaret eden vatandaşlara uzman görevlilerce çeşitli bilgiler verildi, broşürler dağıtıldı.

AFAD Adana İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise yaşanan felakette 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği, 23 bin 781 kişinin yaralandığı, 505 kişinin sakat kaldığı ifade edildi. Türkiye’nin yaşanan bu büyük felaketten dersler çıkardığını, kriz yönetimi anlayışını terk ederek, afet yönetiminde önceliğin risk yönetimine verileceği adımları attığı belirtildi.

Yapılan açıklamada önlem almanın ve zarar azaltma kültürünün toplum içinde geliştirilmesinin, eğitim faaliyetlerinin hızlandırılmasının, modern teknoloji ve iletişim imkanlarından yararlanılmasının, yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte işbirliklerinin geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olması gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye’nin jeolojik yapısı, topografyası ve iklim özellikleri sebebiyle afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğu belirtilen açıklamada, “Deprem Bölgeleri haritası’na göre, yurdumuzun yüzde 92’sinin deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, yüzde 98’i ve barajlarımızın da yüzde 93’ünün deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir” ifadesi kullanıldı.

17 Ağustos Depremi’nin son yüzyılın Türkiye’deki en büyük felaketi olarak hafızalara kazındığına dikkat çekilen açıklamada, “İlimizde de vatandaşlarımızın başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlerle ilgili bilgi sahibi olmaları konusunda duyarlı olmaları, yapılacak eğitimlere katılmaları önem arz etmektedir” denildi.