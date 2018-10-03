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AFAD'dan Adana BTÜ personeline eğitim

Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Adana BTÜ) personeline, 5 gün süren “Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi” verildi.


Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü Yerleşkesi'nde, Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi kapsamında 20 kişiden oluşan Adana BTÜ Arama-Kurtarma Ekibi 10 ayrı kademede eğitimden geçirildi. Eğitimde katılımcılara, ilk 2 gün afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında doğru davranış şekilleri ve yangın eğitimi konularında bilgilendirme yapıldı.


Teorik bilgilerin yanı sıra, çeşitli uygulamalı eğitimlerin de verildiği 3 günlük sürede ise, arama kurtarma, ip bağlama, enkazda beton delme ve kesme, olay yeri ve koordinasyon, üst katlardan ve kuyulardan yaralı kurtarma, yaralıyı sedye ile taşıma eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde ise deprem sırasında en kaz altındaki yaralıya ulaşma ve kurtarma tatbikatı yapıldı.


Tamamlanan eğitim ile Adana BTÜ Arama-Kurtarma Ekibi, başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afet sırasında ve sonrasındaki çalışmalara, gerekli görüldüğü takdirde destek verebilecek. Adana BTÜ Arama-Kurtarma Ekibi personelleri eğitimin bütün aşamalarını başarıyla tamamlayarak, son gün gerçekleştirilen sınav sonrası sertifika almaya hak kazandılar.

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