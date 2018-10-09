Afganistan uyruklu 25 göçmen yakalandı

Ülkelerindeki Taliban baskısından kaçtıktan sonra Avrupa'ya gitmek üzere Adana otogarına bırakılan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen şahıs sahte kimlik ve seyahat belgesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar civarında demiryolunun yanında toplu halde görülen yabancı uyruklu şahıslar vatandaşın dikkatini çekince polis ekiplerine haber verildi. Polis kısa sürede olay yerine geldiğinde 25 yabancının Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu belirledi. Polis, şahısları otogar bekleme salonuna getirerek Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler otogara gelip şahısların üzerinden çıkan kimlik ve seyahat belgesini incelediğinde sahte olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, göçmenlerin Afganistan'daki Taliban baskısından kaçarak İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptığını daha sonra İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitmek istediklerini saptadı. Polis, 25 kişiyi düzenlenen kimlikteki isimleri tek tek okudu ancak hiç kimse tepki vermedi. Polis bu kez kimlikler üzerindeki fotoğraflara bakarak şahısları çağırarak kontrol yaptı. Ekipler tarafından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan göçmenlerin Adana'ya gelene kadar 5 araba değiştirdiği, Adana'da da kendilerini bir aracın alarak İstanbul'a götüreceğini, kişi başı da 500 dolar para ödediklerini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, insan ticareti yapan zanlıları aramak için çalışma başlattı.