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10 Eylül 2017 21:53

Ağabeyinin nişanına giderken tren çarptı

Adana’da ağabeyinin nişanına giderken hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı genç ağır yaralandı.

Ağabeyinin nişanına giderken tren çarptı

10 Eylül 2017 21:53


Kaza, saat 19.40 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Ahmet Kırmızı, ağabeyinin nişanına gitmek için yola çıktı. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Kırmızı’ya, Mersin’den İskenderun’a giden yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kırmızı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekipleri genci özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden gencin durumun ağır olduğu öğrenildi. Kötü haberi alan acılı aile ise, nişan yerine hastaneye akın etti.




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