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30 Ağustos 2018 06:02

Ağaca çarpan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Adana’da otoyolda refüjte bulunan ağaca çarpan hafif ticari araç daha sonra takla atarak durabildi.

Ağaca çarpan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

30 Ağustos 2018 06:02

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 05.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu organize sanayi civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Musa Erten kullandığı 01 VJ 248 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan araç önce refüjte bulunan bir ağaca çarptı. Ardından araç takla attıktan sonra durabildi. Kaza gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erten’i Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Erten’in tedavisi devam ediyor.




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