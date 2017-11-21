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21 Kasım 2017 23:30

Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 5 yaralı

Adana’da kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak ikiye ayrıldı.

Ağaçlara çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 5 yaralı

21 Kasım 2017 23:30

Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat Tümer yönetimindeki 80 BC 154 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç şoför mahallinden ikiye ayrıldı. Kazaya gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Nevzat Tümer, Samet Babat, Umut Şiyar Güllü ve ismi öğrenilemeyen iki yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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