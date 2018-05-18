Ağlata ağlata ölümüne yolculuk

Adana’nın ortasından geçen ve şehri ikiye bölen en işlek karayollarından biri olan D-400’de motosikletli sürücü görenleri hayrete düşürdü. Kendisinde kask olan ancak iki kişilik motosiklete bindirdiği biri bebek 3 çocuğu ve eşinde kask olmayan sürücü ölümüne yolculuk yaptı. Motosiklette en öne bir çocuğunu arkasına kendisini, onun arkasına diğer çocuğunu, en arkaya da eşini, onun kucağında da bebeğini oturtan şahıs tüm tehlikeye rağmen hızlı bir şekilde trafikte devam etti. Üstelik hemen kendi arkasında kızı annesi ile babası arasında sıkıştığından ağlamasına rağmen sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolunda ilerledi. Bu arada henüz bebek olan diğer çocuk ise annesinin kucağında olmasına rağmen yol boyunca gözyaşlarını tutamadı. Anne ve baba bu kadar olumsuz koşullarda hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.