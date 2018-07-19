Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 10:30

Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı yenileniyor

Seyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulan ve kısa adı KUDEB olan Koruma Uygulama Denetim Bürosu, geçmişte adı sanatçılar sokağı olarak anılan ve Adana Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde tescilli sokak olan Ahmet Kalfa Kültür Sokağı’nı baştan aşağı yeniliyor.

Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı yenileniyor

19 Temmuz 2018 10:30


Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, sokakta zemini ahşap kaplı oturma alanı küçük bir meydan ve gösteri merkezi yapılacağı bildirildi. Yapılacak sokakta engelli bireylerinde rahatça kullanabilmesi düşünülüyor. Bu nedenle sokağın her girişine engelli rampası yapılacak. Ayrıca sokağın merkezi konumda olduğu düşünülerek; kadın, erkek ve engellilerin rahatça kullanabileceği tuvaletler yapılacak. Sokaktaki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra dekoratif bir aydınlatma ile gündüz olduğu gibi gecede aktif kullanılması sağlanacak. Sokaktaki oturma alanları ve kafeterya girişleri yeniden dizayn edilecek.


Konuyla ilgili açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sokağın merkezi bir yerde olmasına karşın bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı vatandaşların girmekten çekindiği bir yer olduğunu söyledi. Yapılacak çalışma ile sokağın modern ve çağdaş bir hal alacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, adında olduğu gibi kültür ve sanatın bolca olacağı bir sokağa kavuşulacağını söylerken ailelerinde gönül rahatlığı ile gelebileceğini belirtti.


Sokağın restorasyonunun 6 ay içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç