Ahmet Kalfa Kültür ve Sanat Sokağı yenileniyor

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamada, sokakta zemini ahşap kaplı oturma alanı küçük bir meydan ve gösteri merkezi yapılacağı bildirildi. Yapılacak sokakta engelli bireylerinde rahatça kullanabilmesi düşünülüyor. Bu nedenle sokağın her girişine engelli rampası yapılacak. Ayrıca sokağın merkezi konumda olduğu düşünülerek; kadın, erkek ve engellilerin rahatça kullanabileceği tuvaletler yapılacak. Sokaktaki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra dekoratif bir aydınlatma ile gündüz olduğu gibi gecede aktif kullanılması sağlanacak. Sokaktaki oturma alanları ve kafeterya girişleri yeniden dizayn edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sokağın merkezi bir yerde olmasına karşın bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı vatandaşların girmekten çekindiği bir yer olduğunu söyledi. Yapılacak çalışma ile sokağın modern ve çağdaş bir hal alacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, adında olduğu gibi kültür ve sanatın bolca olacağı bir sokağa kavuşulacağını söylerken ailelerinde gönül rahatlığı ile gelebileceğini belirtti.

Sokağın restorasyonunun 6 ay içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.