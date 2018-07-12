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12 Temmuz 2018 11:50

AK Parti Adana İl Başkanı Yeni: "15 Temmuz’u unutmayacağız"

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını, nesiller boyu anlatacaklarını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Yeni:

12 Temmuz 2018 11:50

Yeni, “15 Temmuz, meşru hükümeti yıkmak, milletin iradesini cebir yoluyla ele geçirmek isteyen hainlere, teröristlere verilmiş, nesiller boyu anlatılacak unutulmaz bir destansı derstir" dedi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Başkan Fikret Yeni, “15 Temmuz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında vücut bulmuş, milletin birliğinin tezahürüdür. 15 Temmuz Türkiye’nin kuruluşundan bu güne kadar maruz kaldığı terör eylemlerinin farklı mahiyette vuku bulduğu hain bir girişimdir. Ne mutlu ki, kahramanlıkları ile nam salmış bu büyük millet 15 Temmuz gecesi şanlı Türk ordusunun içerisine sızmış hain terör örgütü üyelerine canları pahasına da olsa büyük ve unutulmayacak bir ders vermiştir” diye konuştu.


15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Başkan Fikret Yeni, “O gecenin ruhunu yaşatmak için meydanlarda olacağız. Demokrasimize sahip çıkmak için 15 Temmuz’u, kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi anacağız. 15 Temmuz bu milletin her ferdinin ortak değeridir. Ayrıca 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak isteyen, çeşitli yalan, iftira ve ithamlarla o gün yaşananları perdelemek, unutturmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz. Bu millet, demokrasisine, şehitlerine, gazilerine ebediyen sahip çıkacak güçlü bir ferasete sahiptir.


Biz o geceyi yaşayan insanlar olarak, gelecek kuşaklara anlatacağız. Nasıl ki ecdat Çanakkale Zaferi’ni bize unutturmadıysa, bizler de gelecek kuşaklara 15 Temmuz gecesini unutturmayacağız” şeklinde konuştu.




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