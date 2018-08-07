Kızılay’ın çalışmalarına her zaman destek olan Yeni, kendisini ziyaret eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’dan, kampanyaya ilişkin bilgiler aldı. Yeni, bu yılki kurban kesim ibadetini de Türk Kızılayı’nın “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sürdürdüğü Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile gerçekleştirdi.

Türk Kızılayı’nın Adana’da, Türkiye genelinde ve dünya çapında sürdürdüğü iyilikleri takdirle izlediklerini belirten Yeni, “Türkiye’nin merhamet eli Kızılay, hayırseverlerin yaptığı bağışlarla kesilen kurban etlerini, yardım bekleyen mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Bizler de, milletimizin iyiliklerine her zaman destek oluyoruz. Kampanyanın, toplumun her kesiminden destek görmesi sevindirici” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, Fikret Yeni’ye desteği nedeniyle teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“Kampanyamız sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık teneke kutulara konularak Kızılay şubelerimiz aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hayırsever vatandaşlarımız, farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için de vekalet verebilecek. Hayırseverler, yurt içi 1 hisse kurban vekalet bedeli olarak 750 TL, yurt dışı kurban vekalet bedeli için 590 TL ödeyecek.”