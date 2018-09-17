AK Parti Adana İl Teşkilatı, Menderes'in idamına tepki gösterdi

Adana AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, 9'uncu Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümü sebebiyle yaptığı basın açıklamasında “Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır” dedi.

AK Parti İl Teşkilatları, ülke genelinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'nci yıl dönümü dolayısıyla eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Adana'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti il ve ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını belirterek, “Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır” dedi.

Yeni, 27 Mayıs Darbesi'nin millet egemenliğini ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilmesinden dolayı, diğer darbelerden farklı olduğunu vurguladı.

27 Mayıs Darbesi'nin izdüşümlerinin incelenmesi durumunda 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığının anlaşıldığına dikkat çeken Yeni, “Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür” dedi.

Adnan Menderes'in hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan açtığını kaydeden Yeni, “İnsan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes'in idam edilmesinin yargısız infaz olduğunu vurgulayan Yeni sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla, Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır.”

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz gecesi hain darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırdığını ifade eden Yeni, “Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından 9'uncu Başbakan Adnan Menderes için dua edildi.