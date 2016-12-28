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28 Aralık 2016 11:46

AK Parti İl Başkanı Yeni, STK’ları ziyaret ederek istek ve görüşlerini alıyor

AK Parti İl Başkanı Yeni, STK’ları ziyaret ederek istek ve görüşlerini alıyor

28 Aralık 2016 11:46

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, beraberindeki yöneticilerle birlikte Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.
Ziyarette AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özmansur, Çukurova İlçe Başkanı Ramazan Çırak ve Yumurtalık İlçe Başkanı Sami Karnas, TÜMSİAD Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.
TÜMSİAD Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adana’nın sosyo-ekonomik durumu ile ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan olaylardan bahsetti. Başkan Kutluca, “Ülkemize tuzak kurmaya çalışan hainler, elbette şehitlerin kanları ile boğulacaktır” dedi. TÜMSİAD’ın kurulduğu günden bu yana, devletinin, milletinin ve bayrağının yanında yer aldığını vurgulayan Başkan Kutluca, iş dünyası, ülkemizin geleceği için üretim ve yatırıma devam etmektedir” şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de, her kesimi ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, istek ve görüşlerini aldıklarını söyledi. Başkan Yeni, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Daha da güçlü olacaktır. Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan, ülkemizin kalkınması ve gelişmesini istemeyen iç ve dış mihrakların, 15 Temmuz’da olduğu gibi, yine hür iradesini ortaya koyarak, gereğini yapacağını anlamış olmaları gerekir. Zor günlerde her zaman devletinin ve milletinin yanında yer alan TÜMSİAD’ı da kutluyor, misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.



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