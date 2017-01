AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Suriye’ye doğru yola çıktı.

AK Parti Kadın Kolları’nın Türkiye genelinde başlattığı yardım kampanyasına Adana İl Kadın Kolları da destek verdi. İl başkanlığının önderliğinde toplanan yardımlar AK Parti Adana İl Başkanlığı’nda tıra yüklendi. İçerisinde gıdadan giyime her türlü insani yardım malzemesinin bulunduğu tır dualar eşliğinde Adana’dan hareket etti.

Başta kadın kolları yönetimi olmak üzere kampanyaya destek verenlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, "Halep’te bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir millete, bir topluma karşı çağın en büyük suçu işleniyor. Halep için tek yürek olmak gerekiyor. Adana’mız da Halep için tek yürek oldu. Bizler, bir yerlerde ezilen, mağdur edilen mazlumlar varsa, ecdadımızdan aldığımız kültürümüz ve terbiyemiz içerisinde bu insanların derdine ne derece çare olabiliriz kaygısını yaşayan bir milletiz. Keşke Halep’te bunlar yaşanmasıydı. Ama, eğer Halep’te, şu anda bir insanlık dramı yaşanıyorsa, Halep için atan kalbin sadece Türkiye değil tüm insanlık ve dünya olmasını temenni ederdik. İnşallah bu hain, vahşice saldırılar biran önce son bulur" dedi.

Yardımlar hakkında bilgi veren İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, "81 ilde Halep’e yardımlar yapılıyor. Bizler de Adana olarak geri kalmadık. Ve İl Başkanımız Fikret Yeni’nin önderliğinde, Adana’nın yardımseverleriyle bu kampanyayı düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz her zaman zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Allah bir daha böyle zulüm göstermesin" şeklinde konuştu.

Başkan Sevil Can, ayrıca Yumurtalık ilçesinde 13 yaşındaki adının açıklanması istemeyen bir çocuğun da konserve kutusundan yaptığı kumbarasında okul harçlığından biriktirdiği parayı bağışladığını söyledi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da AK Parti’li Kadın Kolları yöneticileri ile kampanyaya gönül verenlere teşekkür etti.