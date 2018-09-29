AK parti Karaisalı Danışma Meclisinde aday adaylarına tavsiyeler

Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yerel seçimlere giderken en çok aday adayı başvurusu yapılan parti olacaklarını belirterek, “Aday adayı arkadaşlarımdan ricam, teşkilatlarımızdan bir ayrıcalık beklememeleridir” dedi.

Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşının söylenmesinden sonra AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici yaptığı açış konuşmasında, gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “16 Nisan referandumunda yüzde 67,5 ile Adana'nın en yüksek oyunu çıkartan ilçeyiz. 24 Haziran seçimlerinde ise yüzde 69.78 ve Cumhurbaşkanlığı için ise yüzde 73.80 oy oranı sayısı ile büyük bir başarıya imza attık. Cumhur İttifakına destek veren MHP seçmenlerine de teşekkür ediyoruz” dedi.

Mustafa Ekici, Cavit Namdar, Ahmet Vefik Çopuroğlu, Turgay Bulut ve Saniye Usta'nın divan heyetini oluşturduğu Danışma Meclisinde konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yerel seçimlere giderken en çok aday adayı başvurusu yapılan parti olacaklarını belirterek, “Aday adayı arkadaşlarımdan ricam, teşkilatlarımızdan bir ayrıcalık beklememeleridir” dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da konuşmasında, Karaisalı İlçesinin AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak hep destek olduğunu söyledi. Doğru, 31 Mart 2019 seçimlerinde Karaisalı ve Adana Büyükşehir Belediyelerini de alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başını dik tutacaklarını kaydetti. Doğru, “İlçelerde ve merkezde aday adaylarımız çok olacaktır. Çokluğu berekettir. Allah yazarsa kimse bozamaz. Allah takdir ettiyse kimse engelleyemez. Onun için çok fazla hırs yapmayın, nasibinizde varsa problem olmaz. Nasibinizde yoksa onu da tevekkülle karşılamanızı diliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Karaisalı Kadın Kolları Başkanı Saniye Usta ve AK Parti Karaisalı Gençlik Kolları Başkanı Turgay Bulut da birer konuşma yaptı.

Karaisalı Belediyesi Düğün Salonunda yapılan Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Adana Milletvekili ve eski Bakan Fatma Güldemet Sarı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Karaisalı İlçe Başkanı Mehmet Davarcı, Karaisalılılar Derneği Başkanı Sadi Çetin, partililer ve vatandaşlar katıldı.