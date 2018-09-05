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05 Eylül 2018 15:35

AK Parti Milletvekili Doğru: "Acıda olsa bir tamirat sürecini yaşayacağız"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, yılsonuna kadar ekonomideki dengelerin yerine oturacağını belirterek, "Ülke olarak acıda olsa bir tamirat sürecini yaşayacağız" dedi.

AK Parti Milletvekili Doğru:

05 Eylül 2018 15:35


Abdullah Doğru, Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Ziyarette, Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Güven ve Zafer Keskin ile sohbet eden Milletvekili Doğru, ekonomideki dalgalanma ve yerel seçimler konularında fikir alışverişinde bulundu.


Yılsonuna kadar ekonomideki dengelerin yerine oturacağını söyleyen Doğru, “Ülke olarak acıda olsa bir tamirat süreci yaşayacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden liderimizin basiretli ve kararlı yaklaşımı ile bugüne geldik. Bu savaşı da birlik beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum. Türk halkı onurlu bir millet, ülke meselelerinde asla şahsi çıkarlarını düşünmeden fedakarlık göstermiştir” dedi.


Yerel seçim çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak, halkın isteklerini, beklentilerini yakından görmek için sahada oldukları kaydeden Doğru, "Adanamızı daha gelişmiş, yaşanabilir, cazibe merkezi haline getirmek için çalışacak bir belediyeciliği AK Parti başaracak inşallah" diye konuştu.


Türkiye gazetesinin ülkenin en istikrarlı, tarafsız ve yapıcı yayınlarıyla çizgisini muhafaza ettiğini, manevi değerleri önemsediğini ve her daim takdir ettiklerini söyleyerek, "Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.




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