Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e "hain" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını belirterek, "Tasvip etmediğimiz bir tutum ve ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız ifadeler ortaya çıkmıştır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dikkatli bilgi kullanmaya özen gösterilmesi konusunda talimat verdiğini belirterek, “Eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri tasvip etmiyoruz. Söz konusu ifadeler eleştiri sınırlarını aşmıştır. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Abdullah Gül de partimizde milletvekilliği, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri üstlenmiştir. Bu bakımdan dikkatli ve özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz” diye konuştu.

Abdullah Gül’ün son zamanlardaki siyasi tutumları nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de değinen Çelik, “Siyasi bir tutum aldığımızda eleştirinin ortaya çıkması normal karşılanmalıdır. Ancak eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var. Söz konusu ifadeyi, bu ilkelerimizin dışına çıkan bir ifade olduğu için tasvip etmiyoruz. Siyasal alanın dışında kalan eleştirilerin, Cumhurbaşkanımız tarafından bize verdiği talimatı hatırlatarak, dikkatli bir dil kullanılmasını ifade ediyoruz” dedi.

ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya yönelik de açıklamalarda bulunan Çelik, “Dışişleri Bakanımızla da konuştum. Bizdeki bilgiler ateş edildiği, Allah’a çok şükür bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yönünde. Bu çok açık bir provokasyondur. Bu provokasyon ile ilgili olarak yoğun bir çalışma yürütülüyor. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye’de görev yapan yabancı misyonlar, devletimizin güvencesi altındadır, milletimizin misafiridir. Her türlü güvenliğin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir” ifadelerini kullandı.