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AK Parti'den kırtasiye yardımı

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.


Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşülerek tespit edilen ilköğretim okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere, AK Parti Adana İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından kırtasiye yardımı yapıldı.


Yardım çantaları AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sevda Erdede, İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Gonca Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yıldırım tarafından öğrencilere dağıtıldı.

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