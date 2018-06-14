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14 Haziran 2018 16:40

AK Parti’den şehitlik ziyareti

AK Parti Adana Teşkilatı, Ramazan Bayramı sebebiyle şehitlikleri ziyaret etti.

AK Parti’den şehitlik ziyareti

14 Haziran 2018 16:40


Parti yönetimi, önce Adana Asri Mezarlığı’ndaki Asker Şehitliği’ni ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Ardından şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.


Yönetim daha sonra da Buruk Mezarlığı’ndaki Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada da Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek kabirlere gül bırakıldı.


Vatanın her karış toprağının şehitlerin kanıyla sulandığını hatırlatan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, “Vatanı, devleti, bayrağı için canını hiçe sayan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası, bu vatanı ilelebet koruyacağız” dedi.


Şehit aileleriyle de bayramlaşan Başkan Fikret Yeni, "Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Her zaman sizlerin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.


Şehitlik ziyaretlerine il başkan yardımcıları Ömer Küpeli, Sevda Erdede, Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Nevruz Doğan ve yönetim kurulu üyesi Özcan Şimşek katıldı.




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