Dağlı, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan’ın davetlisi olarak geldiği ASKON Adana Şubesi’nde güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, algı oluşturmaya yönelik tüm haberleri elekten geçirerek, haberi getirenin kim olduğuna dikkat ederek daima uyanık bir zihinle meselelere bakmak gerektirdiği söyledi. Çalışkan, “Aksi takdirde, kitleler halinde uçuruma sürüklenmek söz konusu olabilir. Naçizane, nefsime ve neslimize tavsiyem, gündemi anlık olarak takip etmenin yanında geriye dönük olarak da okumaya çalışmaktır” dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı’da konuşmasında son günlerde hem sosyal medyada hem de basında sürekli yeni senaryolar üretildiğini bu senaryoları takip ettiklerini ifade etti. Dağlı, “Türkiye’nin tek bir sorunu var. Türkiye millet iradesiyle mi yönetilecek yoksa derin devlet ile mi? Bir referandum yaptık, halkımız ‘bu sıkıntıları bir daha yaşamak istemiyoruz’ dedi. Geriye doğru ihtilal, e muhtıra 28 Şubat gibi süreçlere baktığımızda millet iradesini yok etme amaçları vardı. 15 Temmuz’a baktığımızda ise ülkeyi ele geçirme, işgal gibi niyetlerin olduğu görülüyor. Bu darbe değil, işgal girişimidir. Hem Cumhurbaşkanımız, hem sivil toplum kuruluşları hem de milletin girişimleri ile başarılı olamadılar. Son günlerde yaşadığımız olaylar da 25 Aralık, 28 Şubat gibi bir süreç. Biz İran’la ticaret yapabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bunun geri planı hakkında soru işaretleri var. Ticaretimizde bir sıkıntı yok. Ellerinde bir belge yok. Kılıçdaroğlu’nun elindeki belgelerin de aslı astarı yok. Yeni bir 17-25 Aralık oluşturmak, hükümete güvensizlik ortamı oluşturmak için algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Gezi olayları gibi olaylar çıkmasını istediler. Halkın galeyana getirilmesi istendi. Rıza Sarraf olayı da 17-25 Aralık olayı da hep bu minvalde hadiselerdir. 16 Nisan’daki yeni hükümet modelini uygulamaya geçmeden buna engel olmak istiyorlar, bu ülkede iç karışıklık meydana getirmek istiyorlar” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Recep Çalışkan, Tamer Dağlı’ya plaket takdim etti.