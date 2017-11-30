AK Parti’li Karacan: “Allah’tan başka hesap veremeyeceğimiz kimse yok”

O yüzden yolumuza devam edip kimsenin iftirasına, yazısına, evrakına bakmayacağız” dedi.

Karacan, bir dizi toplantıya katılmak için geldiği Adana’da il başkanlığını ziyaret etti. Partililere seslenen Karacan, AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin tüm herkese anlatılması gerektiğini partililerine anlatarak, “Kendimiz için değil bizlerin ve sizlerin çocukları için gelecek kuşak için bu bizim boynumuzun borcu. Ne sıkıntılar geçtiklerini yaşı belirli seviyede olan abilerimiz bilir. Türkiye’nin hakkettiği yerde olabilmesi için AK Parti’nin kesintisiz olarak hizmetlerine devam etmesi gerekiyor. AK Parti için yüreği atan, kalbi atan herkese ihtiyacımız var. Bilmediklerini öğreterek, duymadıklarını işittirerek bir şekilde AK Parti iktidarının yapmış olduğu yeniliklerini öğretmemiz lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin geliştiğini belirten Karacan, “Türkiye artık kendi trenini, silahlı veya silahsız insansız hava araçlarını üretir oldu. Türkiye artık kendi Altay tanklarını yapan ülke oldu. Kendi aracını üreten ülke haline geleceğiz inşallah” diye konuştu.

“Birileri Türkiye’nin üzerine oynamak istiyor”

AK Parti’nin hesap veremeyeceği kimsenin olduğunu ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Karacan, daha sonra şunları söyledi:

“Memlekete hizmet davasında herkes fedakarca yürüyecek. Arada sırada birileri şunu dedi, özellikle gençlere söylüyorum hiçbir zaman birilerinin oyununa gelmeden çünkü birileri farklı senaryolarla Türkiye’nin üzerine oynamak istiyor. Allah’tan başka veremeyeceğimiz hiçbir şekilde hesap yok, ne bizlerin ne de liderimizin. O yüzden yolumuza devam edip kimsenin iftirasına, yazısına, evrakına, küreğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz.”

Toplantı, konuşmanın ardından sona erdi.