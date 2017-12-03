Karaoğlu, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetlerinin iş başına geldiği günden bugüne her alanda, kalkınma projelerinin hayata geçirildiğini söyledi. AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istikrar ve güvenden, adalet ve demokrasiden taviz vermeden ülkeye büyük hizmetler ve önemli projeler kazandırmaya devam edeceğini belirten Karaoğlu, “Milletimizden aldığımız güçle ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Hiçbir gücün Türkiye’nin yolunu kesmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Adana genelinde olduğu gibi Sarıçam ilçesinde de büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Karaoğlu, Sarıçam’ın hükümet yatırımlarıyla geliştiğini ifade etti.

Sarıçam ilçesinde UEFA standartlarına uygun olarak son teknolojinin kullanıldığı 33 bin seyirci kapasiteli stat inşaatının son aşamaya geldiğini belirten Karaoğlu, "Yeni stadın hizmete girmesiyle kentimizin 50 yıllık tesis sorunu giderilmiş olacak. 6 katlı yeni stat bünyesinde sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, çağdaş basın ve VIP ile farklı branşlar için 31 spor salonu bulunuyor" dedi.

Sarıçam Belediyesi hizmet binası ile Sarıçam Kültür Merkezi arasına yapılacak hükümet konağı inşaatının hızla yükseldiğini belirten Karaoğlu, ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasının yapımının da devam ettiğini kaydetti.

Sarıçam’a 200 kişilik öğrenci yurdu ve bir spor salonu inşa edildiğini vurgulayan Hasan Karaoğlu, ilçede yapımı devam eden okulları da şöyle sıraladı:

"24 derslikli TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. 24 derslikli Anadolu Lisesi. 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulda 2 atölye bulunuyor. 28 derslikli ortaokul. 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu. 16 derslikli Kılıçlı Mahallesi Ortaokulu. Yeniyayla Köyü Ortaokulu bahçesine 4 derslikli ek bina. 24 derslikli Erdoğan Şahinoğlu İlkokulu. 16 derslikli Veli Yavuz İlkokulu. 23 derslikli Uluğbey İlkokulu. 7 derslikli Şehit Muhammet Oruç Anaokulu ve 7 derslikli Beyceli Mahallesi Anaokulu."