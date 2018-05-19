Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen açıklamada MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, MHP’den seçilmiş Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk’ün hem genel başkanları ile hem de ilçe başkanları ile arasının kötü olduğunu belirterek partisinden istifa etmesini istedi. Başkan Atlı olayda meclis üyesini darp eden kişilerin de partileri ile uzaktan yakından bağlarının olmadığını ve tamamen Belediye Başkanının akrabası olduğunu dile getirdi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Atlı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak dünkü olayla ilgili uzaktan yakından ilgimiz olmadığı gibi olayı gerçekleştiren kişilerin ise partimizin mensubu olmadığın belirtmek isterim. Partimizde kayıtları da yoktur. Tamamen belediye başkanının yakınlarıdır. Belediye Başkanının partimizle alakası yoktur, sadece partimizden seçilmiş bir belediye başkanıdır. Mağdur meclis üyesi kardeşimiz ifadesinde de belirtti şahıslar zaten gözaltında. Ben Belediye Başkanına şunu tavsiye ediyorum Teşkilat Başkanı ve Genel Başkanı ile görüşmediği bir partinin mensubu olmaktansa bir an evvel çık git istifanı ver diyorum. Bu tip tatsız olayları istemiyoruz. Kozan bizim için önemli bir şehir.”

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Abdulkadir Kozan, “Halkımızın teveccühü ile seçilmiş bir meclis üyemize halkımıza hizmet beklerken meclis üyemize saldırı düzenlendi. Meclis üyemiz dün darp edilmiştir. Bunu şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Ne olur şiddete başvurmayalım ve şiddet olmasın demiştim. Sen Belediye Başkanısın burada bu meclis üyeleri sana emanet edilmiş. Bunların orda güvenliği çok önemli. Bu millet bu meclis üyelerini oraya dayak yemesi için mi gönderdi. Bu olayın Cumhur ittifakına yapılmış bir saldırı ve sabotaj olduğunu da düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıya AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri ile parti yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 şahsın ise çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldıkları öğrenildi.