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AK Parti'li Usta: "Karıncalar gibi çalışacağız"

AK Parti Karaisalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Saniye Usta, Mart 2019’da yapılacak seçimlerde karıncalar gibi çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Karaisalı İlçe Kadın Kolları Başkanı Saniye Usta, Mart 2019'da yapılacak seçimlerde karıncalar gibi çalışacaklarını söyledi.


Usta, göreve geldiklerinden beri birçok seçim atlattıklarını ifade ederek, “Değerli seçmenlerimiz vasıtasıyla bayrağımızı bir adım daha ileri götürdük. Önümüzde çok önemli seçimler var. Parti yönetimlerimizle, mahalle teşkilatlarımızla, siz değerli üyelerimizle seçmenlerimizle bayrağımızı bir adım daha ileriye götüreceğiz. Yerelde seçimde de birlik ve beraberlik içerisinde durmadan, usanmadan, karınca misali kapı kapı gezerek yerel seçimde de başarıyla zaferle çıkacağız” dedi.


Usta şöyle devam etti:


“Birlik beraberliğimiz daim olsun, küslük kalksın, küskünlerimiz varsa, kırgın olan arkadaşlarımız varsa küskünlükleri bir yana bırakıp yolumuza dimdik bir şekilde Cumhurbaşkanımıza yaraşır bir şekilde yol arkadaşı olarak devam edeceğiz.”

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