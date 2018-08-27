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27 Ağustos 2018 09:31

AKAPDER Başkanı Sakarya: "Ankara’da bürokraside yokuz"

Ankara’daki Adana Karaisalılar, Aladağlılar ve Pozantılılar Kültür ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Sakarya, Adana olarak yeni dönemde devlet bürokrasisinde olmadıklarını söyledi.

AKAPDER Başkanı Sakarya:

27 Ağustos 2018 09:31


Sakarya, yaptığı açıklamada, yeni dönemde Adana’nın Ankara bürokrasisinde yer alması gerektiğini belirterek, "Bürokraside ne kadar etkili ve güçlü olursak Adanamıza ve bölgemize hizmet daha etkili gelir diye düşünüyorum” dedi.


Bu konuda Adana milletvekillerinin ve siyasi parti temsilcilerine büyük görev düştüğünü ifade eden Sakarya, “Gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu konuda Ankara merkezli kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları arasında yer alan AKAPDER olarak tüm ne görev düşerse her zaman Adanamıza hizmet etmek bizlere onur verir” diye konuştu.


Bürokrasideki eksiklikleri görmek için Eylül ayında siyasiler, bürokratlar ve bürokrat adayları ile bir toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.




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