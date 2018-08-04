Akdeniz meyve sineği ile mücadele devam ediyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, birinci toplu mücadele İlaçlamalarının sonucunda AMS (Akdeniz Meyve Sineği) popülasyonunda büyük bir düşüş gözlendiğini ifade ederek, "Tüm paydaşlarımızın AMS ile Mücadele konusunda üzerlerine düşen görevleri büyük bir titizlikle yaptıkları takdirde, Bölge ekonomimize çok önemli katkıları olan meyve ihracatında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır" dedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin’in başkanlığında muhtarlara, çiftçilere, ilaç bayilerine ve paketleme tesisi yetkililerine yönelik "Akdeniz Meyvesineği ile Toplu Mücadele" konusunda bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Toplantılarda konuşma yapan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Toplu mücadele kapsamında Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, üreticiler, üretici birlikleri, ziraat odaları, meyve-sebze halleri ve paketleme tesisleri tarafından yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgilendirme yapılmıştır” dedi.

Tekin, yapılacak olan ilaçlamaların yanı sıra hasat edilmeyip dalında kalan veya yere dökülen meyvelerin toplatılması ve imha edilmesi yönünde çalışmaların da devam ettiğini belirterek, "İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca bahçelerde bulunan meyve atıkları toplatılarak, belediyeler tarafından imha edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda Sulama Birlikleri ile istişare edilerek, atık meyvelerin döküldüğü drenaj kanallarının tespiti yapılmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü işbirliğinde bu atıkların iş makineleri ile toplatılarak imha edilmesi çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Tekin, "Akdeniz Meyvesineği ile mücadele konusunda İl Müdürlüğümüz, sahada 50 ekiple gerekli inceleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. 16-20 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz birinci toplu ilaçlamamız başarıyla tamamlanmış olup, 30 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında da ikinci toplu İlaçlamamız gerçekleştirilmiştir. Akabinde 13-16 Ağustos 2018 tarihlerinde ise üçüncü toplu İlaçlama yapılacaktır" diye konuştu.

Tekin konuşmasına şöyle devam etti:

"İl Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimler tarafından hayvancılık işletmeleri, tavuk çiftlikleri ve hayvan barınaklarına gidilerek, gübreliklerin işletme sahipleri tarafından belediyelerce ilaçlatılması sağlandı. Muhtarlarımızdan, meyve bahçelerinin ilaçlatılmasının yanı sıra mahallelerinizde bulunan bu tür yerlerin ilaçlatılmasının kontrolü konusundaki desteklerinizi bekliyoruz."

İl Müdürü Tekin, birinci toplu mücadele İlaçlamalarının sonucunda AMS popülasyonunda büyük bir düşüş gözlendiğini ifade ederek, "Tüm paydaşlarımızın AMS ile Mücadele konusunda üzerlerine düşen görevleri büyük bir titizlikle yaptıkları takdirde, Bölge ekonomimize çok önemli katkıları olan meyve ihracatında herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktır" dedi.

Tekin, meyve paketleme tesisi yetkilileriyle yaptığı toplantıda ise AMS ile mücadele konusundaki sorumlulukları ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, "Hali hazırda paketleme tesisleri, meyve suyu fabrikaları ve meyve-sebze hallerine tuzaklar asılarak, AMS popülasyonu takip ediliyor. Bunun yanında Ağustos ayı sonu itibariyle paketleme tesislerinde çalışan işçi ve personele yönelik Akdeniz meyvesineği ile vuruklu meyveler konusunda eğitim ve yayım çalışmaları yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, vuruklu meyvelerin ayrıştırılması için paketleme tesislerine florasan (mor ışıklı masa) kurulması gerekliliği yönündeki çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.