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25 Temmuz 2018 13:57

Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor

Türkiye’nin en önemli turunçgil üretim merkezi olan Adana’da, Akdeniz meyve sineği zararlısıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında ikinci toplu ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor

25 Temmuz 2018 13:57


Adana Turunçgil Üreticileri Birliği (ADATÜB) Başkanı Remziye Karabucak, yaptığı açıklamada, yıllık 4 milyon 770 bin ton olan Türkiye narenciye üretiminin bir milyon 355 bin tonunun Adana genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.


Narenciye ürünlerinin yanı sıra kent genelindeki tarımsal alanlarda kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması ve nar gibi meyvelerin üretiminin de gerçekleştirildiğini ifade eden Karabucak, Akdeniz meyve sineği zararlısının bu meyve bahçelerinde etkili olduğuna dikkati çekti.


ADATÜB Başkanı Remziye Karabucak, önceki yıllara oranla Akdeniz meyve sineği zararlısında önemli artış tespit edildiğini vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, özellikle Rusya Federasyonu’na ihracatı engelleyen Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında ilimiz genelindeki narenciye bahçelerinde 16-20 Temmuz tarihleri arasında toplu ilaçlama yapılmıştı. Yine aynı genelge doğrultusunda 30 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki tüm narenciye bahçelerinde ikinci toplu kimyasal ilaçlama gerçekleştirilecek. Tüm üreticilerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri, kendileri, yöremiz ve ülkemizin ekonomik kayıplarının önlenmesi bakımından önemli.”




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