Akdeniz meyve sineğine karşı yeniden ilaçlama yapılacak

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusundaki genelgesi doğrultusunda, Adana genelindeki narenciye bahçelerinde 16 - 20 Temmuz, 30 Temmuz - 2 Ağustos ve 13 - 16 Ağustos ve 27 - 30 Ağustos tarihleri arasında zorunlu olarak toplu ilaçlamalar yapıldığını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bu zararlıya karşı yeniden bir ilaçlama yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığını belirten Doğan, “Narenciye çeşitleri ile nar, hurma, kayısı, nektarin ve şeftali gibi ürünlerin yetiştirildiği bahçelerde, üreticilerimizin, belirtilen tarihlerde ilaçlama yapmaları son derece önemli” dedi.

Doğan, zararlıyla mücadelenin, hava sıcaklığının 16 derecenin altına düşene kadar süreceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden, Odamıza gönderilen yazıda da belirtildiği gibi, üreticilerin vuruk olgunluğuna ulaşmış meyve çeşitlerini, kısmi dal ilaçlaması şeklinde ilaçlaması gerekmektedir. Bunun yanı sırası, çeşitli nedenlerle yere düşen veya dalda kalan meyvelerin toplanarak, siyah poşetler içerisine atılması, 3-4 gün güneşli yerde bekletildikten sonra ihmal edilmesi önem taşımaktadır. Yere düşen veya dalda kalan bu meyveleri, bahçe ve yol kenarlarına veya drenaj kanallarına döken üreticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.”

Doğan, Yüreğir Ziraat Odası olarak üreticilere yönelik, kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ve ilaç desteği sağladıklarını kaydetti.