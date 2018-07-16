Akdeniz meyve sineğine kültürel önlem

Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentle özdeşleşen, gerek iç piyasada gerekse dış piyasada yoğun talep gören başta narenciye olmak üzere tüm meyve çeşitlerinde en önemli zararlılarından birinin Akdeniz meyve sineği olduğunu söyledi.

Akdeniz meyve sineğinin, polifag bir zararlı olup, dünyada 350’den fazla farklı meyve, süs bitkisi, sebze türünde zarara yol açtığını belirten Doğan, “Bu zararlının konukçuları; kayısı, şeftali, nektari, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması, nar ve turunçgillerdir. Dolayısıyla mücadele periyodu da uzun sürmektedir” dedi.

Doğan, Akdeniz meyve sineği zararlısının, yöredeki sıcaklık itibariyle ve konukçularının mevsimlere göre bölgedeki varlığı sebebiyle yoğun zarara yol açtığı bilgisi vererek, şöyle konuştu:

“Bu zararlı genellikle, ince kabuklu ve olgun meyveleri tercih ederek zararını, doğrudan meyvede yapması nedeniyle ürünün ticari değerini düşürmekte ve dökülmelere sebep olmaktadır. Neticesinde bu durum ekonomik kayıplara yol açmaktadır.”

Mehmet Akın Doğan, kayıpların önlenmesi için zararlıyla mücadelenin etkin şekilde yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Üreticilerimiz, meyve bahçelerinde sadece ilaçlama yaparak veya monitör amaçlı tuzaklamalar asarak değil, kültürel önleme de önem vermeli. Bu zararlının etkisinde kalarak düşen meyve atıkların toplandığı siyah poşetlerin ağzı bağlanıp 2 günden fazla sürede güneş gören yerde görecek şekilde bekletilmeli ve sinekler öldükten sonra imha edilmelidir” ifadelerini kullandı.