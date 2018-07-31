Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede korku devam ediyor

turu başladı. Kentte Akdeniz meyve sineği alarmının sona ermesi için çiftçilerin sonbaharın sonuna kadar 7-10 gün arayla ilaçlama yapmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Turunçgil başta olmak üzere birçok meyve üzerinde problem teşkil eden Akdeniz meyve sineğine karşı kimyasal önlemlerin dışında tuzaklar kurarak Akdeniz meyve sineğinin popülasyonunun azalması konusunda çalışmalar arazide devam ediyor. Ekipler, bahçelerde ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tuzakların bahçe içerisinde 5-6 ağaçta bir asıldığını belirterek, “Buraları kontrol ederiz ona göre ilaçlamaya başlarız. Tuzakta sinek olsun veya olmasın bir hafta aralıklarla kimyasal mücadeleyi yapmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Ağaçlara yerleştirilen tuzakların içerisinde Akdeniz meyve sineğine karşı cezbedici ve insektisit ilaçlar olduğunu ifade eden Doğan, “Sinekler bu tuzakların içine gelir ve ölümleri gerçekleşir. Biz de bu tuzakların içine bakarak popülasyon çok mu az mı diye ona göre ilaçlama tedbiri alırız. İlaçlama yapılıyor ve Akdeniz meyve sineğinde büyük oranda azalma var” diye konuştu.

Akdeniz meyve sineğinin bu yıl kışın sıcak geçmesinden dolayı 15-20 gün önce üreyip, meyvelerde zarar vermeye başladığının altını çizen Mehmet Akın Doğan, şunları söyledi:

“5 ve 10 Mayıs tarihleri arasında havaların ılık, sıcak geçmesinden ve sineklerin burada yoğun olmasından dolayı sert çekirdekli meyvelerde çok büyük hasar meydana geldi. Biz de bunu görerek turunçgilde de aynı durum olmasın diye bu mücadeleye başladık ve çiftçilerimizi de sürekli uyarıyoruz. 16-20 temmuz tarihleri arasında ovada topyekun bir ilaçlama oldu. İlaçlamada görüldü ki popülasyon bayağı kırıldı. İkinci ilaçlamayı da 30 Temmuz ile 2 Ağustos arasında yapacağız. Yüreğir Ziraat Odası olarak bir ton kadar zirai ilaç aldık. Bunu bütün köylerde, mahallelerde narenciye ve seradaki meyvelerde ilaçlama yapılsın diye muhtarlarla dağıtarak, önlem almaya başladık.”

Şu an ovada Akdeniz meyve sineği popülasyonunun bayağı düştüğünü vurgulayan Doğan, “Bu da bizim için sevindirici. Ama buna rağmen ilaçlamayı da ihmal etmemek gerekiyor. Çiftçiler 7-10 gün aralıklarla ilaçlama yapması gerekiyor. Bu sonbaharın sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Çünkü Akdeniz meyve sineği gece ve gündüz sıcaklığı 16 dereceyi bulduğu anda çalışmaya başlıyor” şeklinde konuştu.

Doğan, Akdeniz meyve sineğinin herhangi bir vurgunu olduğunda meyvenin hiçbir önemi olmadığını gümrük kapılarında bir tek bulaşıcı sinek olduğu takdirde tarımsal ürün durma noktasına gelebileceği için önlemleri almaya çalıştıklarını belirtti.

Önlem almasaydı hiçbir ürünün yurtdışına ve iç piyasaya gönderilemeyeceğini ve ağaçta kalacağını kaydeden Doğan şunları kaydetti:

“İlk etapta meyve sineği tuzaklarında çok sinek vardı. Şimdi bakıyoruz 3-4 tane sinek var. Ama buna rağmen sevinip de ilaçlamayı boş vermeyelim. Tehlike sonbaharın sonlarına doğru, gece ve gündüz sıcaklıklarının 16 dereceyi bulana kadar ilaçlama devam edecektir. Meyve hasadına 10 gün kala da ilaçlama duracaktır.”