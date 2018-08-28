Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede sona yaklaşıldı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusundaki genelgesi doğrultusunda, Adana genelindeki narenciye bahçelerinde 16 - 20 Temmuz, 30 Temmuz - 2 Ağustos ve 13 - 16 Ağustos tarihlerinde zorunlu olarak toplu ilaçlamalar yapıldığını anımsattı.

Akdeniz meyve sineği zararlısının tamamen imhası amacıyla tüm narenciye bahçelerinde dördüncü kez toplu kimyasal ilaçlamaya başlanıldığını belirten Doğan, “Turunçgiller başta olmak üzere tüm meyve çeşitlerinde etkili olan bu zararlıya karşı 2 aydır süren ilaçlamalarda ciddi başarı sağlandı. 27 Ağustos’ta başlayan ilaçlamanın dördüncüsü ise 30 Ağustos Perşembe gününe kadar devam edecek” dedi.

Doğan, bu yıl kış şartlarının ılık geçmesi ve Adana’daki erkenci narenciye çeşitleri başta olmak üzere nar, hurma, kayısı, nektarin ve şeftali gibi çeşitlerin artmasının, Akdeniz meyve sineği popülâsyonunun çoğalmasına yol açtığını ifade ederek, “Özellikle Rusya Federasyonu’na meyve ihracatımızda karantina ihlaline neden olan zararlıyla mücadelede, hassas davranılması gerekir” diye konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve belediyelerin konuyla ilgili çalışmalar yaptığını anlatan Doğan, “Yüreğir Ziraat Odası olarak biz de üreticilerimizi, kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük” ifadelerini kullandı.

İlaç desteği verildi

Doğan, Akdeniz meyve sineğiyle ilgili mücadelede kullanılmak üzere üreticilere ilaç desteğinde de bulunduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

“Sorumluluk bölgemizdeki mahalle ve köylerde bulunan küçük ve büyük ölçekli narenciye bahçelerinin ilaçlanmasında kullanılmak üzere üreticilerimize 20’şer litrelik bidonlarda bin 400 litre zirai ilaç dağıtımı yaptık. Muhtarlarımızın da desteğini aldığımız ilaç dağıtımlarında, çiftçilerimize ziraat mühendislerimiz tarafından mücadele ile ilgili teknik bilgiler verilmesini sağladık. Tüm üreticilerimizin, 30 Ağustos’a kadar sürecek toplu ilaçlama konusunda hassasiyet göstermeleri, kendileri, yöre ve ülkemizin ekonomik kayıplarının önlenmesi için çok önemli.”

Doğan, Türkiye narenciye üretiminin 4 milyon 770 bin ton olduğunu ve bunun bir milyon 355 bin tonunun ise Adana genelinde karşılandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

“Adana olarak bu kadar yoğun bir narenciye üretimine sahip olmamız, elbette yurt içinde ve yurt dışında tercih edilebilen yüksek kalitede meyveleri üretmemizi gerektiriyor. Portakal, limon ve mandarin gibi ürünlerimizin daha tarlada çöpe gitmemesi için üreticilerimizin tüm önlemleri eksiksiz uygulaması önem taşıyor. Dünyada 350’den fazla farklı meyve, süs bitkisi ve sebze türünde zarara yol açan Akdeniz meyve sineği zararlısı konukçuları; kayısı, şeftali, nektarin, yenidünya, erik, ayva, armut, elma, incir, Trabzon hurması, nar ve turunçgillerdir. Bu durum, mücadele periyodunun uzamasına sebep olmaktadır. Meyvenin ticari değerini düşürmesine yol açan zararlıya karşı bahçelerde sadece ilaçlama yaparak veya monitör amaçlı tuzaklamalar asarak değil, kültürel önleme de önem verilmelidir. Kültürel mücadelede bu zararlının etkisinde kalarak düşen meyve atıkları, siyah poşetlere atılmalı, bu poşetler ağzı bağlanıp 2 günden fazla sürede güneş görecek şekilde bekletilmeli ve sinekler öldükten sonra imhası sağlanmalıdır. Bu yöntem, sadece içinde bulunduğumuz üretim sezonunda değil, gelecek yıllarda da ihmal edilmemelidir.”