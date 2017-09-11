Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin filmleri Adana’da buluşuyor

Bu bölümde Filistin, İtalya, Fas ve Tunus’tan toplam 4 film Türkiye prömiyerini yapacak.

Filistinli Yönetmen Raed Andoni’nin yönettiği, 2017 Berlin Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülünü kazanan "Ghost Hunting"de Moskobiya’nın Ramallah’taki kıyımını yeniden kurguluyor.

2017 Cannes Film Festivali’nden iki yıl önce Mustang’in de aldığı Label Europa Cinemas ödülü ile dönen, Yönetmen Jonas Carpignano’nun iddialı filmi "A Ciambra"da genç bir Çingene’nin gözünden İtalyan mahalle yaşamı anlatılıyor.

2017 Berlin Film Festivali’nde çok beğenilen Yönetmen Hicram Lasri’nin eleştirel filmi "Headbang Lullaby" Fas sinemasını temsilen Adana’da gösteriliyor.

2017 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Bölümü’nde gösterilip tartışmalara neden olan, Khaled Walid Barsaoui ve Kaouther Ben Hania’nın yönettiği "Beauty and the Dogs" filmi Akdeniz Ötesi Bölümü’ndeki son film olarak Adana izleyicisiyle buluşacak.