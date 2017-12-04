"Akıllı Kent Adana" uygulaması hayatı kolaylaştırıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görevli yazılım uzmanları tarafından hazırlanan Adana Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Uygulaması, Apple Store veya Google Play Store’den ücretsiz indiriliyor. Daha yaşanabilir bir Adana hedefiyle hizmete giren uygulamada, belediyecilik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmanın yanında gezi rehberi, şehir rehberi, ulaşım, planlı kesintiler ve interaktif ana başlıklarında Adanalıların ihtiyaç duyacağı onlarca konuda bilgiye erişim mekan bağımlılığı olmadan sağlanıyor.

40 bin kişi yararlanıyor

Bilgi İşlem Daire Başkanı Mükremin Duygun, Adana Büyükşehir Belediyesi Akıllı Kent Uygulaması’ndan yararlanan kişi sayısının 40 bine ulaştığını, kullanıcıların her geçen gün arttığını belirtip, Adanalılar için hizmetin bir ‘tık’ uzakta olduğunu ifade etti. Mükremin Duygun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda bilgi teknolojilerini kent halkının yararına kullanmak için seferber olduklarını kaydetti.

Duygun, “Akıllı Kent uygulamamızı kullanan hemşehrilerimiz, belediyemizin güncel hizmetlerini, ihaleleri, mezarlıkları, sebze ve meyve hal fiyatlarını, otobüs ve metro seferlerini, fuar takvimini izleyebiliyor. İstek, şikayet bildirimi ve sorgulaması ile Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait kurumsal bilgilere bulundukları her yerden rahatlıkla ulaşabiliyor. Adana’daki kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin duyurularına yer veren uygulamamızda kullanıcı, konumuna göre en yakın hastaneyi, eczaneye, camiyi, otobüs durağını ve o duraktan geçen otobüslerin listesini görebiliyor” diye konuştu.