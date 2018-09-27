Akıncılar Kapalı Semt Pazarı açıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde bir tane hizmet binasından başka bir şey olmayan ve işçisinin parasını bile ödemeyen belediyeyi bugün onlarca kalıcı esere imza atar hale getirdiklerini belirterek, "İşçimizin ve esnafımızın da parası günü gününe ödeniyor. Belediyemizi borç batağından kurtarıp Türkiye'deki ender borçsuz belediyelerden biri haline getirdik. Yapılan hizmetler vatandaşımıza hayırlar getirsin. Rabbim bize güç kuvvet versin sizlere daha iyilerini yapalım. Açılışını yaptığımız 4. kapalı semt pazarımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun. Sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız'' dedi.

Akıncılar Kapalı Semt Pazarı açılısını meclis üyeleri, muhtarlar vatandaşlar ve esnaflarla birlikte gerçekleştiren Başkan Çelikcan, ''Vatandaşlarımıza hizmet etmek bizleri daha çok motive ediyor. Burada açılışını yapacağımız kapalı semt pazarımızın yeri mezbelelikti. Yapılan düzenlemeyle burayı halkımıza kazandırdık. Yüreğir 4. kapalı semt pazarına kavuştu. Daha öncede Serinevler, PTT Evleri ve Atakent mahallelerimize kapalı semt pazarını tamamlayıp hizmete açmıştık. Akıncılar Mahallemizde hizmete açılan bu semt pazarımızdan Akıncılar Mahallemizin yanı sıra Yavuzlar, Sinanpaşa ve Sarıçam mahallelerimizde faydalanacaktır. Yeni yerler buldukça yeni semt pazarları yaparak vatandaşlarımızı yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise yağmurdan ve çamurdan kurtaracağız. Semt Pazarlarının olmadığı günlerde ise vatandaşlarımız buraları çok amaçlı olarak ta kullanabileceklerdir'' şeklinde konuştu

İlçe belediyesi olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çelikcan, ''Adana'yı bir an önce ''AK Belediyecilik'' ile tanıştırmamız şarttır. Bugüne kadar Adana'nın en büyük kültür merkezi, 24 çok amaçlı taziye ve mahalle evi, 20 tane spor kompleksi, 644 adet konut, bilim merkezi, Adana'da ilk olan 2 adet kına konağı, 2 adet kapalı yüzme havuzu, Adana'da ilk olan ve 130 bin metrekare alan üzerine yapılan ''Millet Bahçesi'' gibi birçok hizmeti hayata geçirdik. Bir söz vardır 'Ainesi iştir kişinin, lafına bakılmaz' diye. Bir ilçe belediyesi olarak bu kadar çok hizmet üretebiliyorsak büyükşehir belediyesi olsa neler, neler yaparız. O yüzden Adana'nın bir an önce Ak Belediyecilik ile tanışması şarttır'' ifadelerini kullandı.