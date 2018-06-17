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17 Haziran 2018 19:00

Akrabalarıyla serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu

Adana’nın Karataş ilçesinde denize giren 4 kişiden 3’ü boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarılırken, bir kişi de deniz içerisinde kayboldu.

Akrabalarıyla serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu

17 Haziran 2018 19:00


Alınan bilgiye göre, olay, Karataş ilçesi merkez Sahilinde meydana geldi. Akrabalarıyla beraber Adana kent merkezinden Karataş ilçesine yüzmeye gelen Hüseyin Çoban, öğleden sonra 15.00 gibi deniz içerisinde boğulma tehlikesi geçirdi. Bunu gören akrabaları, İbrahim Çoban, Yusuf Çoban ve Mert Çoban hemen denize girdi. Hüseyin Çoban’ı kurtarmak isterken denize giren 3 kişi daha boğulma tehlikesi yaşadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar denize girerek İbrahim, Mert ve Yusuf Çoban’ı kurtarmayı başardı. Ancak Hüseyin Çoban deniz içerisinde kayboldu. Vatandaşlar durumu sağlık, polis ve sahil güvenliğine bildirdi.


Sualtı polisleri, Hüseyin Çoban’ın kaybolduğu yere dalış yaparak arama çalışmaları başlattı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında Hüseyin Çoban’a ulaşılamadı. Denizin dalgalı olması ve Hüseyin Çoban’ın kaybolduğu yerin kayalık olması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi. Sabah çalışmaların devam edeceği öğrenildi.


Ali Erdem isimli bir vatandaş, “Gençlerin boğulma tehlikesi geçirmesini gördüm, kurtarmak için hemen suya girdim. Arkadaşlarla birlikte 3 kişiyi kurtardık, ancak bir kişi kayboldu” dedi.




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