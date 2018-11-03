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Akü hırsızı yakalandı

Adana’da bir kamyonetin aküsünü çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana'da bir kamyonetin aküsünü çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto tamircisi olan İbrahim G. müşterisine ait kamyoneti tamir ettikten sonra evine gitti. İbrahim G. sabah geldiğinde tamir için getirilen kamyonetin iki aküsünü çalındığını fark etti. İbrahim G. hemen polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Polis olay anına ait güvenlik kamerası buldu. Yapılan incelemede polis hırsızlığı Gökhan Ç.'nin yaptığını saptadı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Uzun süredir işsizdim, çaldığım akülerin hurdacıya sattım. Yaptığımdan pişmanım" dedi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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