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04 Temmuz 2017 09:31

Akü hırsızları kamerada

Adana’da 3 tırdan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Akü hırsızları kamerada

04 Temmuz 2017 09:31

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesinde 3 tır sahibi, sabah bindikleri araçlarını çalıştıramadı. Tırdan inip kontrol ettiklerinde akülerinin çalındığını fark eden şoförler, polisi aradı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine olay yerinde yaptığı çalışmada hırsızlık anını gösteren güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. İncelenen görüntülerin birinde, motosikletli 2 kişinin tır önünden 3 kez geçtikten sonra yoldan geçen araçlara aldırmadan aküyü çalıp motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Başka bir olayda ise 3 kişinin aküyü çaldığı belirlendi.


Hırsızların daha önce de akü çalan Yahya T. (35), Mesut P. (32) ve Oktay G. (28) olduğunu tespit eden polis, şafak vakti yaptığı operasyonda 3 zanlıyı yakaladı. Emniyete getirilen zanlılar çaldıkları aküleri 80 liraya hurdacılara sattığını söyledi. Polis hurdacıdan aküleri alıp sahiplerine teslim etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.




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