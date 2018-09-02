Uygunsuz şekilde asılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama pankartlarının zabıta ekiplerince toplatılmasının ardından bazı siyasi parti yöneticilerinin talihsiz açıklamalar ve çirkin tavır gösterdiğini üzüntü içinde izlediklerini ifade eden Başkan Vekili Akyürek, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yer alan ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen Kent Estetiği ve İlan Reklam Yönetmeliği’ne göre ana cadde ve bulvarlarda sürücülerin görüşünü engelleyen, trafik işaretlerini kapatan, yayaların geçişine mani olacak şekilde afiş ve pankartların asılması yasaktır. Aykırı davrananlara 500 liradan az olmamak şartıyla para cezası uygulanmaktadır. Bu düzenlemeler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, görüntü kirliliğine son vermek içindir” diye konuştu.

Söz konusu uygulamayla ilgili bir yılı aşkın süre önce merkez ilçe belediyeleri ve siyasi parti il başkanlıklarının bilgilendirildiğini kaydeden Akyürek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümünde zabıta görevlilerimizin yetki ve sorumlulukları dahilinde gelişigüzel asılan pankartları toplamasına farklı anlamlar yüklemeye çalışmak, çirkin ve yakışıksız eleştirilerde bulunmak ciddiyetten uzaktır. Adana hepimizin memleketidir. Kentimizin temizliğine, düzenine ve daha yaşanabilir olmasına dikkat etmesi herkesin görevidir” diye konuştu.