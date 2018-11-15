Aladağ ailesinden Kızılay'a tekerlekli sandalye bağışı

Gazeteci Özcan Aladağ ve ağabeyi Muharrem Aladağ, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'yı ziyaret ederek, bir süre önce vefat eden anneleri Perihan Aladağ'ın adına, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere satın aldıkları 10 adet tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Aladağ, Kızılay'ın Adana'da, ülke genelinde ve uluslararası alanda yaptığı yardım faaliyetlerini taktirle takip ettiklerini belirterek, “Biz de hayır işlerimizi Kızılay ile yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunmak istedik. İhtiyacı olan 10 kişiye bir nebze destek olabileceksek, ne mutlu bize" dedi.

Aladağ ailesine bu katkılarından dolayı teşekkür eden Saygılı ise, “Biz insanlara yardım elimizi uzatırken bizleri yalnız bırakmayan değerli Adanalı hemşehrilerimize tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını siz değerli bağışçılarımızın destekleri ile sürdürüyoruz. Veren el ile alan el arasında iyilik köprüsü oluyoruz. Çocuklar Üşümesin Kampanyasına kışlık çocuk kıyafeti bağışlarını bekliyoruz. Milletimizin vicdani değerleriyle 150 yıldır hizmet veren Kızılay, bağışçı ve gönüllüleriyle her geçen dönemde daha da güçleniyor” ifadelerini kullandı.