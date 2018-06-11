Aladağ Devlet Hastanesi hizmete girdi

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, törende, Aladağ Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Sağlığı Hizmetleri, Aile Sağlığı Hizmetleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri birimlerinin olduğunu ve hastanede 8 hekim, 1 diş hekimi, 6 hemşire, 4 ebe ve 27 personelin görev yapacağını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, yapımına 2016 yılında başlanan hastanenin tamamlanarak, hizmete sunulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve hastanenin Aladağlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Merkezde geçtiğimiz eylül ayından beri hasta kabulüne başlayan şehir hastanesinin, entegre sağlık kampüsü niteliği ile değişim ve dönüşümün son halkası olduğunu söyleyen Vali Demirtaş, “İlimiz genelinde 32 hastanede; 2266 uzman, 1237 pratisyen hekim ve 628 diş hekimimizle sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Adana genelinde 2002’den bugüne, hekim sayımız 3 kat; ebe-hemşire sayımız 2 kat; ambulans sayımız 5 kat; yatak kapasitemiz 1,7 kat; personel sayımız 2,7 kat artış göstermiştir. Aladağ Devlet Hastanemizin, 8 milyon 236 bin TL yatırım bedeliyle, 17 bin 948 metrekarelik alanda hizmete başlamasıyla birlikte, ilimizde hastanesi olmayan ilçemiz kalmamıştır. Bugüne kadar toplum sağlığı merkezimizde imkanlarımız dahilinde, 24 saat kesintisiz verdiğimiz ilçe sağlık hizmetlerimizi, bundan sonra açılışını gerçekleştirdiğimiz devlet hastanemizde, hali hazırda görev yapan 46 personelimizle sürdüreceğiz. İlçe Devlet hastanemizde Aladağlı hemşehrilerimizin sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için çalışmalarımızı daha modern şartlarda verecek; hemşehrilerimizin hastanemizden sağlıklı ve memnun bir şekilde ayrılmaları için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” dedi.

Aladağ Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı konuşmada, hükümet olarak sağlık hizmetlerine ülke genelinde büyük önem verdiklerini ifade etti.

“Adana, bölgenin sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor”

Aladağ’da açılışı gerçekleştirilen hastane ile birlikte, Adana’nın tüm ilçelerinde hastanelerin bulunmasının sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Sarıeroğlu, vatandaşların, sosyal güvenlik çatısı altında genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve kaliteli şekilde yararlanmaları için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti. Yapımı tamamlanan bin 500 yataklı şehir hastanesinin hizmete girmesinin yanı sıra yapılması planlanan yeni hastanelerin tamamlanmasıyla birlikte, Adana’nın bölgenin sağlık merkezi olacağını kaydeden Bakan Sarıeroğlu, bu konudaki desteklerini sürdüreceklerini ifade etti ve ilçede yapımı tamamlanan devlet hastanesinin, Aladağ sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Aladağ Devlet Hastanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.