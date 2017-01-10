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10 Ocak 2017 12:18

Aladağ yangınının acılarını azaltmak için ailelere destek sürüyor

Aladağ yangınının acılarını azaltmak için ailelere destek sürüyor

10 Ocak 2017 12:18

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ’da meydana gelen yurt yangınında çocuklarını kaybeden ve çocukları yaralanan ailelere toplamda 194 bin lira nakdi yardım yaptı. Yangında çocuğunu kaybeden ve çocuğu yaralanan toplam 32 aileye nakdi yardım yapıldı. Paralar ailelerin hesaplarına yatırıldı ve dekontlar hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen nakdi desteğin dekontlarını, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Bürokratları, Adana’nın ilçesi Aladağ’ın Karahan ve Kışlak köylerine giderek, mağdur ailelere teslim etti.

Ayni yardımlar aralıksız bölgeye ulaştırılıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ yurt yangınının meydana geldiği ilk günlerden itibaren başladığı, mağdur ailelere giyecek ve gıda yardımını da aralıksız sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde oluşturulan Sosyal Market’ten gıda ve yiyecek yardımını ailelere ulaştırırken, bir yandan da bölgeye yardım gerçekleştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları, kurum, kuruluş ve kişilere de lojistik destek sağlayarak yardımların yerine ulaştırılması için araç ve personel desteği veriyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde bölgedeki okullarda öğrenim gören çocuklara ayakkabı yardımı için de harekete geçmeye hazırlanıyor.

Nakdi yardımlar hesaplara yatırıldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Aladağ’daki yurt yangınında hayatını kaybeden çocuklara bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Başkan Sözlü, “Kaybettiğimiz çocuklarımız için hissettiğimiz acı hiç azalmadı. Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan evlatlarımızın ailelerine giyecek ve yiyecek desteği sağlamayı sürdürüyoruz. Toplamda 194 bin liralık nakdi yardım ise ailelerimizin hesaplarına yatırıldı. Zor şartlarda kışı geçirmeye çalışan mağdur ailelerin acısını bir nebze de olsa azaltmak, yaralı çocuklarımızın derdine derman olmak ve aileleriyle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



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