Aladağ Yurt yangını davası

Aladağ Yurt Yangını davasının 5. duruşması bugün Kozan Ticaret Odası Toplantı salonunda kurulan mahkeme salonunda başladı. Mahkemeye tutuklu sanıklar Yurt Müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur cezaevi aracı ile geniş güvenlik önlemleri arasında getirildi. Davada tutuksuz yargılanan sanıklar ise mahkeme salonunda yerini aldılar.

Yangında hayatını kaybeden Semanur Aydoğdu’nun annesi Durdu Aydoğdu, "Adalet istiyoruz. Adalet bu mu. Suçlular hemen çıkıyor. Bu olay bu davaya bakan savcıların ve hakimlerin başına gelseydi ne yaparlardı. Bir de kendi çocuklarını düşünsünler. Neye istinaden daha on beş ay olmadan bunları serbest bırakıyorlar. Biz adalet istiyoruz. Biz bu davanın arkasındayız yılmadan ve bıkmadan davamızın peşini bırakmayacağız" dedi.

Olayda hayatını kaybeden yurt öğrencisi İlknur Maden’in annesi Emine Maden ise "Adalet istiyoruz, adalet olmaz ise Türkiye olmaz" diye konuştu.

Davaya müdahil sanıklar, tanıklar ve avukatlar mahkeme salonuna polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri arasında alındı.

4 sanık tahliye edilmişti

Daha önceki mahkemede 6 tutuklu sanık bulunurken Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara karar ile davada 6 tutukludan 4 kişi daha serbest bırakılmış, davada 2 tutuklu sanık kalmıştı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ara karar, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılan talimata istinaden düzenlenen 22/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna dayandırılmıştı. Mahkeme kararına göre, söz konusu bilirkişi raporunda anılan sanıklar ikinci dereceden tali kusurlu olduğu tespit edilmişti. Ara kararla yurdu işleten dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz tahliye edilmişti. Yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur’un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Yangın faciasıyla ilgili açılan ve dernek ile yurt yöneticisi toplam 7 kişinin yargılandığı dava ile il ve ilçe eğitim müdürlüğü görevlisi 5 kişi hakkında açılan dava birleştirilmişti.

Davada 7 tutuklu sanık bulunurken, daha önce sağlık sorunları nedeniyle Ramazan Dede adlı sanık tahliye edilmişti.