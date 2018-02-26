Aladağ yurt yangını davası

İkisi tutuklu toplam 12 sanığın yargılandığı dava 24 Mayıs 2018 tarihine ertelenirken tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Davaya tutuklu olarak katılan sanıklardan Yurt Müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile davada tutuksuz olarak yargılanan ve ara karar ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz ile sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz olarak yargılanan Ramazan Dede ve Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli toplam 5 sanık hakim karşısında ifade verdi.

Yurt Müdürü Cumali Genç ifadesinde şunları söyledi:

"Ben de bir evladımı yangında kaybettim. Hiçbir insan kendi evladını bilerek ve isteyerek ateşe atmaz. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yeterli teçhizata sahip değiller. Yangının olduğu gün yurda iki itfaiye görevlisinin geldi. Birisi temizlik görevlisi diğeri ise itfaiye şoförüydü. İtfaiyede görevli personellerin hem yaşlı hem de itfaiyede sepetli merdiven yoktu. Bu yüzden çocuklar olayda yaşamını yitirdi. Elektrik kontağından sıçrayan bir kıvılcımdan dolayı çıkan yangının sebebi Tedaş’a ait bir pano. Biz de bu panoya müdahale edemeyiz. Yangın tüpleri dolduran firma ise olaydan kısa bir süre önce tüpleri doldurmak üzere aldı ancak yerine dolu tüp koymamaları bizim suçumuz değil."

İsmail Uğur ise kendisinin 74 yaşında olduğunu, ağır sağlık sorunları nedeniyle koğuşta arkadaşlarının yardımı ile durabildiğini belirtti. Uğur, ayrıca hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli olan ve davadan dolayı yargılanan 5 sanık ise vermiş oldukları ifadelerinde kendilerinin resmiyet gereği ellerinde bulunan bir forma, yurtta yeterli yangın tedbiri alınıp alınmadığını yazdığını, kendilerinin de yurttaki yangın tüpleri, yangın merdivenleri ve yangın duyuru panolarını görünce bu forma yangın hakkında yeterli önlem alınmıştır ibaresine evet kutucuğunu işaretlediklerini ancak kendilerinin yangın hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıklarını ifade ederek haklarındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını ve beraatilerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, sanıklar, sanık avukatları ve mağdur ailelerin avukatlarını dinledikten sonra davada tutuklu olarak yargılanan Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur’un tutukluluk hallerinin devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest kalmalarına ve davanın 6. duruşmasının ise 24 Mayıs 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Karar sonrası tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemi altında cezaevi aracına alınarak mahkemeden çıkarıldı. Mahkeme sonunda bir grup ise "Adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar attılar.

Olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri ise adalet istediklerini ve bu davanın peşini bırakmayacaklarını kaydettiler.