Aladağ yurt yangını davası

Tutuklu sanıklar Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ve Aladağ Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur cezaevi aracı ile jandarma gözetiminde getirildi. Öte yandan, davaya tutuksuz sanıklar dernek yönetiminde görevli Ramazan Keleş, Mahik Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve dernek çalışanı Mahmut Deniz ile Aladağ İlçe Milli Eğitim ve İl Milli Eğitimde görevli tutuksuz sanıklar Mehmet Aktaş, Mehmet İpek, Zeki Yılmaz, Davut Gökçeli, Ramazan Arı, Cihan Ünal ve Bayram Aydın da katıldı. Duruşmaya gelen mağdur aileler ve sanık yakınları da polis gözetiminde aranarak geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna alındı.

Mahkeme öncesi basın açıklaması yapan ve olayda hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim, "Benim köyümde on tane öğrencim olan bir okul kapandı. Bu okulu başka yere taşıdılar. Bu okulun açılması için ben Aladağ Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdim cevap alamadım. Adana İl Milli Eğitim Müdürünün yanına gittim. Kapıyı çalmadan adam bana dedi ki, ’Aladağlı aileler olarak beyaz kağıt üzerinde siyah yazı olsanız size inanmam’ dedi. Sizin çocuklarınız ’Kozan YİBO’ya da gitselerdi orada da yanacaklardı’ dedi. Ben müdüre ne okulumu aç diyebildim ne de tokalaşmadan çıktım. Bu adam benim çocuğumun Kozan YİBO’da yanacağını ne bilir. Yirmi kişi biz çocuklarımızı burada okutmak istiyoruz dedik ille bizim çocuklarımızı buraya verdiler. Yirmi kişiye inanmıyorlar bir milli eğitim müdürüne inanıyorlar. Bunun için tek adalet istiyorum" dedi.

"Bunun adı cinayet"

Adana Baro Başkanı Veli Küçük ise, "Türkiye’nin birçok yerinde ilçe ve illerde sayısı binlerle ifade edilen başka yurtların olduğu da hepimiz tarafından bilinmekte. Bu vahim olayı basit bir kaza olarak değerlendirebilmek mümkün değil. Bilirkişi raporları ile dosyada var olan deliller ile sabit olduğu üzere var olan eksiklikler yangının çıkmasına, yangının bu kadar ciddi olmasına faaliyet gösteren unsurlar göz göre göre geldi. Bunun adı cinayet. Buna kaza dersek, basit bir ihmal ve de kader dersek önümüzdeki süreçte diğer yurtlarda da diğer kamusal alanlardaki bu tür durumlarda da çıkabilecek durumları şimdiden meşru hale getirmiş oluruz. dileğimiz ve isteğimiz bu süreçte bu facianın oluşmasında başlangıcından sonuna kadar ihmali ile göz göre göre izleyerek takip ederek sessiz kalarak seyirci kalanların milli eğitim müdürünün ilçe müdürünün, müfettişlerin, görmezden gelenlerin tamamı suçludur. Hak ettikleri cezayı almaları ve kamuoyu vicdanının rahatlamasıdır. Ben çocuklarımızın acılarını bir kez daha hissediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mağdur aileler ve sanık yakınları da duruşma salonuna alındı. Aladağ Yurt Yangını 6. duruşmasına başlandı.