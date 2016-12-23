Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 10:32

Aladağ’a yardım köprüsü

Aladağ’a yardım köprüsü

23 Aralık 2016 10:32

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ ilçesinde yaşayan dar gelirli ailelere gıda, giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımlarını ulaştırdı.
Rotaract Kulübü’ne üye hayırseverler, bir giyim mağazası ve bir ulusal haber televizyonunun işbirliğinde yürütülen yardım kampanyasında temin edilen gıda, mont, kazak, bot, gıda ve kırtasiye kolilerini Aladağ’a götüren Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, daha önce belirlenen adresleri ziyaret edip, dağıtımlarını yaptı.
Oluşturduğu Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla 20 bin aileye gıda kolisi, yüzlerce bedensel engelliye akülü ve tekerlekli sandalye dağıtan, evde bakım hizmetleri kapsamında hasta vatandaşların destekçisi olan Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağlı yoksul vatandaşların da yüzünü güldürdü.
Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda sosyal belediyecilik hizmetlerini kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yeni mont, kazak, botlarına kavuşan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Aladağlı vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere tüm hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
9
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç