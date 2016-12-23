Aladağ’a yardım köprüsü

Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağ ilçesinde yaşayan dar gelirli ailelere gıda, giyim, ayakkabı ve kırtasiye yardımlarını ulaştırdı.

Rotaract Kulübü’ne üye hayırseverler, bir giyim mağazası ve bir ulusal haber televizyonunun işbirliğinde yürütülen yardım kampanyasında temin edilen gıda, mont, kazak, bot, gıda ve kırtasiye kolilerini Aladağ’a götüren Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri, daha önce belirlenen adresleri ziyaret edip, dağıtımlarını yaptı.

Oluşturduğu Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla 20 bin aileye gıda kolisi, yüzlerce bedensel engelliye akülü ve tekerlekli sandalye dağıtan, evde bakım hizmetleri kapsamında hasta vatandaşların destekçisi olan Adana Büyükşehir Belediyesi, Aladağlı yoksul vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda sosyal belediyecilik hizmetlerini kesintisiz sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yeni mont, kazak, botlarına kavuşan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Aladağlı vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere tüm hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür etti.