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18 Haziran 2017 14:18

Aldattığını düşündüğü karısını öldürdü, "Pişmanım" dedi

Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü eşini öldüren zanlı koca, gözyaşları içinde "Pişmanım, eşimi çok seviyordum" dedi.

Aldattığını düşündüğü karısını öldürdü,

18 Haziran 2017 14:18


Olay, dün Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı 16100. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir tavukçuluk firmasında eşiyle birlikte çalışan Ümit K. (32), eşinin dışarı gezmeye çok gittiği için kendisini aldattığını düşündü. Dün eşi Aynur K. (30) yine gezmeye gitmek isteyince çift arasında tartışma çıktı. Ümit K. gezmeye gitmesine izin vermediğini söyledi. Ancak buna Aynur K. karşı çıkınca, Ümit K. silahını çekerek çocuğunun yanında eşini vurup kaçtı. Silah seslerini duyan akrabaları olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ümit K. ise Akkapı Mahallesi’nde yakalandı. Genç kadının cenazesi bugün toprağa verildi.



"Eşimi çok seviyordum" diye ağladı


Ümit K’nın, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde eşi çok gezmeye gittiği için kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu nedenle tartıştıkları sırada sinirlerine hakim olamayarak vurduğunu belirterek, "Çok pişmanım, eşimi çok seviyordum" diyerek ağladığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, pişman olduğunu söyledi.


Zanlının 7 yaşındaki oğlu ise Babalar Günü’nü babasının annesini öldürmesinden dolayı hem babasız hem de annesiz geçirdi.




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