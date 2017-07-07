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07 Temmuz 2017 14:59

Alevi derneklerinden Vali Demirtaş’a ziyaret

Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Murtaza Moroğlu ve Adana Alevi Kültür Derneği Platformu üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Alevi derneklerinden Vali Demirtaş’a ziyaret

07 Temmuz 2017 14:59


Alevi Kültür Derneği Adana Şube Başkanı Murtaza Moroğlu ve Adana Alevi Kültür Derneği Platformu üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş’a, dernek ve platform olarak gerçekleştirdikleri çeşitli faaliyetler ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi.


Moroğlu ve Adana Alevi Kültür Derneği Platformu üyelerinin ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Vali Demirtaş ise konuşmasında, ülkenin her açıdan gelişip kalkınması, refah ve huzurun sağlanıp pekiştirilmesinde birlik ve beraberlik duygularının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.


Çeşitli konularda görüş ve önerilerin dile getirildiği ziyaret, Vali Demirtaş’ın Alevi derneği ve platformu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.




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