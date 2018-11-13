Ali Gülleri Veteran Futbol Turnuvası başladı

Merhum spor adamı Ali Gülleri anısına organize edilen veteran futbol turnuvasında Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da sahaya indi.

Basın mensuplarından oluşan Basın Gücü ile Seyhan Belediyesi'nin karşı karşıya geldiği müsabaka 6-6 berabere sona ererken Seyhan Belediyesi forması altında mücadele eden Başkan Zeydan Karalar 2 gol attı.

Seyhan Belediyesi tarafından geleneksel hale dönüştürülen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Veteran futbol turnuvasında Adanalı basın mensuplarının takımı olan Basın Gücü ile Seyhan Belediyesi çalışanlarından oluşan Seyhan Belediye takımları karşı karşıya geldi. Müsabakada Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da mücadele etti. Başkan Karalar'ın 2 gol attığı ve bol gollü geçerken müsabaka 6-6'lık skor ile son buldu.

Her yıl farklı bir isimin verildiği turnuvaya bu yıl Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanlarından merhum spor adamı Ali Gülleri adına düzenleniyor. 12 takımın mücadele ettiği müsabakalar 1,5 ay sürecek.