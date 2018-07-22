Ali İhsan Arınç’ın hedefi "altın kemer"

Olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı Anısına Kozan’da düzenlenen, ‘İsmet Atlı Karakucak’ güreşlerinde ikinci olan Adana Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali İhasan Arınç, hedefinin 533’üncüsü düzenlenecek turnuvada altın keme olduğunu söyledi.

Altın kemeri aldıktan sonra şampiyon olduğunu aktaran Arınç, ”Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür ederim” dedi.

Bu yıl 657’ncisi düzenlenen tarihi Kırkpınar güreşlerinde toplamda 2 bin 350 kişinin mücadele ettiği 14 boydan oluşan Adana Büyükşehir Belediyesi güreş takımı olarak katıldıkları Kırkpınar güreşlerinde küçük, orta, büyük boyda 438 rakip arasında çeyrek finale kalan ve dereceye girdiği için bir üst boya güreşmeye hak kazanan Ali İhsan Arınç, bu yıl Eylül ayında Antalya Elmalı’da yapılacak olan boy atlama müsabakalarında derece yapıp başaltına güreşeceğini, seneye Edirne’de hedefinin baş pehlivanlığa çıkıp Adana’yı en iyi şekilde temsil etmek, altın kemeri Adana adına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye getirmek olacağını belirtti.

Göller Yaylası’nda yapılan büyük Karakucak Güreşlerinde ikinci olduğunu hatırlatan Arınç, "Her hafta sonu başka bir illerde müsabakalara gidiyorum çeşitli dereceler yapıyorum. Hedefim bu yıl ve seneye Kırkpınar ve onun ayarındaki güreşlerde tekrar derece yapıp boy atlamak. 533’ncüsü düzenlenecek olan Kızıldağ Karakucak güreşlerinde altın kemeri kuşanmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Bizlerin yanında her zaman duran, bizlere önem veren güreşçi dostu spor adamı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanımız Halil Hızlısoy’a teşekkür ederim"