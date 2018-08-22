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22 Ağustos 2018 09:20

Alışveriş yapmadı diye kadının burnunu kırdılar

Adana’da seyyar satıcılık yapan Suriyeliler, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı.

Alışveriş yapmadı diye kadının burnunu kırdılar

22 Ağustos 2018 09:20


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. alışveriş yapmak için akrabasıyla çarşıya çıktı. İnönü Caddesi’nde kaldırıma kurulan seyyar tezgahları gezen B.K. kıyafetleri inceleyip fiyatını sordu. Ancak daha sonra kıyafeti almadan tezgah önünden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Suriyeli iki kişi tepki gösterip "Madem almayacaktın sabahtan beri bizi neden oyalıyorsun" diye bağırdı. Bunun üzerine kadın da tepki gösterince iki şahıs kadına saldırıp darp etti. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Suriyeli şahıslar kaçtı. Burnu kırılan kadın ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


B.K.’nin şikayetçi olduğu Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.




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